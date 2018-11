Trovato morto dopo due settimane, un'altra tragedia della solitudine

di Federica Sabato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Tragedia della solitudine a Lecce dove C.T., 62 anni, è stato rinvenuto cadavere sabato pomeriggio nella sua abitazione nel complesso "Case Magno" a Lecce. Ad allertare soccorsi e forze dell'ordine i residenti della stessa palazzina che non lo vedevano da giorni e si sono allarmati dai cattivi odori provenienti dall'appartamento, in cui lo sfortunato risiedeva da solo. I vigili del fuoco, sopraggiunti sul posto, hanno dovuto rompere una finestra per guadagnarsi l'ingresso nell'abitazione dove hanno poi rinvenuto il corpo dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione il 62enne sarebbe caduto dalle scale, avrebbe perso i sensi senza riuscire a chiedere aiuto.