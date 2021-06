Maxi furto in una abitazione: ladri in fuga con denaro e gioielli per 100mila euro

LECCE - Nuovo furto in villa a Lecce, precisamente in via Fogazzaro, al civico 39. I ladri hanno fatto razzia di gioielli e orologi per un valore di 100mila euro e portando via anche 5000 euro in contanti. Si tratta dell'ennesimo, grosso furto nel Salento, dopo i casi di Leverano, Ruffano e i colpi messi a segno anche nel capoluogo nelle ultime settimane, al punto che gli investigatori ritengono possibile che ad agire sia una banda specializzata.

La casa, di proprietà di un noto commercialista di 57 anni - S.B. le iniziali - è stata messa a soqquadro: i malviventi sono entrati forzando la finestra del bagno e si sono subito messi alla ricerca della cassaforte, che era sistemata in un armadio della sala adibita a palestra. Una volta aperta, hanno portato via 5000 euro in contanti e e poi gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 100mila euro. Sul posto, chiamati dai proprietari di casa, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile di Lecce agli ordini del tenente Umberto Cerracchio. In giornata, il commercialista formalizzerà la denuncia per l'esatta quantificazione dei danni subiti e dei preziosi rubati.

Ultimo aggiornamento: 20:28

