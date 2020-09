Lapo Elkann: «Carcere per chi va in giro da positivo al covid»

"Chi aveva il covid e se n'è andato in giro, in un paese civile andrebbe in prigione. E' un crimine". Sono le parole molto nette di Lapo Elkann a Sky Tg24, dove è stato ospite nel pomeriggio di oggi. "Il contagio è cresciuto nella fascia dei 20-40 anni, tra i giovani e tra coloro che non sono più tanto giovani - ha proseguito Lapo Elkann - Vanno adottate misure più severe: se uno ha il covid e va in giro fregandosene, bisognerebbe fare una legge per mandarlo in prigione. Non si può fare una legge così dura, ma la realtà è che si mette in pericolo la vita degli altri e questo è un crimine", afferma