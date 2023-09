Kate e William, l'offerta di lavoro che non ti aspetti: «È un'opportunità unica»

William e Kate sono due dei membri della Royal Family, più amati dai sudditi inglesi e per fortuna, dato che, un giorno diventeranno Re e Regina d'Inghilterra. In questo periodo, i principi del Galles sono stati molto impegnati con incontri e visite istituzionali per non parlare del loro lavoro per quanto riguarda gli enti di beneficienza che, da sempre, sostengono. Proprio perché la mole di lavoro è ingente, William e Kate hanno a loro disposizione uno staff fidatissimo e, ora, sarebbero alla ricerca di un amministratore delegato personale.

William e Kate cercano personale

Stando a quanto rivela al Daily Mail l'esperto reale, Richard Eden, William e Kate sarebbero alla ricerca di un CEO (amministratore delegato) da inserire all'interno del loro fidato team, formato da 60 dipendenti. L'esperto dice: «I principi del Galles, nel comunicato ufficiale, avrebbero evidenziato il fatto che si tratti di un'opportunità unica per chiunque». Inoltre, all'interno dell'annuncio, ci sarebbe scritto: «Sarà responsabile dello sviluppo e dell’implementazione della strategia a lungo termine delle Altezze Reali, continuando a rafforzare una cultura collaborativa. Deve avere una forte consapevolezza di sé e dell’impatto delle proprie azioni sugli altri». William e Kate vorrebbero avere con sé una figura del genere per non essere più costretti ad avere segretari privati che facciano da tramite tra loro e i membri dello staff reale.

William e Kate futuri sovrani

Non sorprenderebbe affatto se questa modifica, ovvero quella di bypassare i segretari privati assumendo direttamente un amministratore delegato del team, venisse direttamente da William e Kate che saranno i futuri sovrani d'Inghilterra. I principi del Galles stanno già preparando il terreno per quando indosseranno la corona.