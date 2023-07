Suo marito muore di overdose, lei si fidanza col fratello: «Sui social mi insultano, dicono che sono malata»

Suo marito è morto nel 2016, per overdose fatale di droga e mesi dopo Kaitlin Norton, la donna, mamma di tre figli, ha trovato conforto al dolore, frequentando Rory, il fratello del suo defunto consorte. Dalla frequentazione è nato l'amore, ma anche pettegolezzi sulla nuova coppia e pregiudizi. "Mi dicevano che era malata" ha detto Kaitin, raccontando la sua storia sui media americani.

Zio e papà

A sette anni di distanza, la coppia del New Hampshire, negli Stati Uniti, sta ancora insieme contro ogni dubbio e hanno quattro figli, tra cui Preslee di cinque anni e Madilynn di quattro anni, nata dalla loro relazione, mentre Camden, nove anni, avuto con il defunto marito Aaron, rendendo Rory sia suo zio che il suo patrigno.

Infine c'è il dodicenne Rory III, che è il figlio di Rory nato da una relazione passata.

Vita difficile

Kaitlin e Aaron si sono incontrati per la prima volta alle elementari, ma non hanno avuto una relazione fino all'età di 18 anni. La loro relazione era instabile a causa di una reciproca tossicodipendenza, qualcosa che ha fatto sì che Rory non amasse Kaitlin quando era sposata con suo fratello. Il punto di rottura della donna è arrivato nel 2015 quando era stufa di rubare alle persone che amava per finanziare la sua dipendenza.

Insultata sui social

È andata in riabilitazione ma Aaron no, e la settimana prima del suo rilascio, ha ricevuto una tragica telefonata per dirle che Aaron era morto per overdose a soli 22 anni. «Camden aveva solo due anni quando Aaron è morto e ha chiamato Rory "papà" per la maggior parte della sua vita, nonostante fosse suo zio» ha detto la donna che oggi ha 30 anni. Kaitlin condivide la loro insolita dinamica familiare sui suoi profili social, ma non sempre viene accolta bene, infatti, ha spiegato di aver ricevuto molti commenti negativi, in molti la chiamano malata, ma l'appellativo non la infastidisce.