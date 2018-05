Incidente nella notte Jessica muore a 24 anni Anche tre feriti gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -nella notte ain via Aquileia dove si sono scontrate frontalmente una Ford Fiesta e una Opel Astra. A perdere la vita una ragazza di 24 anni originaria die residente a, che era alla guida della Fiesta. Sono rimastinel violento impatto anche un uomo di 41 anni di Pordenone che era alla guida della Fiesta eche viaggiano con lui come passeggeri: sono un ragazzo di 18 anni e due di 17 anni, tutti residenti tra Cordenons e Pordenone.​L'incidente stradale si è verificato poco prima delle 22.30 di ieri, martedì primo maggio, sulla statale 13nel tratto che prende il nome di via Aquileia, all'altezza del chilometro 83+200, vicino al negozio Il Tulipano, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo intervenuta per i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico da due volanti della polizia di Stato e sul posto sono intervenute due ambulanze e una automedica, oltre ai vigili del fuoco del Comando di Pordenone.​I pompieri hanno dato supporto al personale medico per estrarre la ragazza dalla Ford Fiesta. Per la giovane non c'era più nulla da fare: Jessica Paganini èper le gravissime ferite riportate nell'incidente. Il medico giunto sul posto con la automedica ha decretato il decesso e il corpo è stato composto in cella mortuaria dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone. Gli occupanti della Astra non sono rimasti incastrati: sono stati portati tutti in ospedale. La statale è stata riaperta al traffico a mezzanotte e mezza. Le auto sono state poste sotto sequestro.