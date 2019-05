In 10 si scagliano contro un 37enne: ragazzi come belve per un cellulare

di Luca Pozza

LONIGO - Unada parte di unè al vaglio dei carabinieri della stazione di Lonigo, che nella tarda serata di ieri, 1 maggio, a seguito di più segnalazioni pervenute al 112, sono intervenuti nello stesso comune leoniceno, in via Macello, nei pressi del supermercato Lidl, dove inizialmente era stata segnalata unaLa pattuglia, giunta sul posto, ha constatato la presenza di un, il quale visibilmente dolorante ha riferito che, poco prima, mentre si trovava a bordo della suaera statoda una gang di circa dieci, verosimilmente di nazionalità italiana, che dopo averlo ripetutamente strattonato e minacciato gli hanno intimato di. Al suo rifiuto gli stessi lo hanno aggredito, colpendolo con pugni e calci, per poi impossessarsi della bici e dileguarsi.Lo straniero è stato accompagnato al pronto soccorso del locale, dove gli sono stati diagnosticati une uno alla regione cervicale, giudicati guaribili in cinque giorni. Le indagini dei militari sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e risalire all’identità degli autori.