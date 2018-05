Malore e corsa in ospedale Dimesso, muore a 55 anni dopo pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORDENONS -Un malore, apparentemente non così grave, ma tale da richiedere un primo viaggio in ospedale.nella sua Cordenons. Sabato però gli, lo hanno sorpreso di nuovo nell'abitazione in cui viveva. E non c'è stato nulla da fare. Il malore gli è stato fatale, ed è morto poco dopo all'ospedale Santa Maria degli angeli di Pordenone, dov'era stato trasportato d'urgenza. La vita diè finita così, dopo una settimana di preoccupazioni fugate in un primo momento dalle dimissioni dal primo ricovero. E ora Cordenons si trova a piangere uno dei radioamatori più impegnati e appassionati sin dai tempi andati del Gruppo CB, che oggi non è più in attività ma che ieri ha voluto ricordare l'amico di una vita portato via da un destino atroce.Andrea Pioli ha lasciato la moglie Laura, i figli Vanessa e Alessandro e i due nipoti che adorava. Cordenonese da sempre, lavorava per una ditta che si occupa delle riparazioni delle batterie...