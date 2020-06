Esce di strada con la Harley rientrando dal mare, 43enne muore nello schianto

Con la sua moto Harley Davidson è sbandato, finendo nel fosso: centauro perde la vita. È accaduto ieri sera verso le 23.30 in via Serrai a Portogruaro (Venezia). Luca Grizzo, 43 anni di Cordenons in Friuli, in sella alla potente moto stava rientrando dalla domenica passata al mare.

Giunto nella località di Viate, in prossimità di una curva, è finito diritto con la moto, piombando nel fosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Pronto soccorso di Portogruaro che hanno tentato di rianimare il 44, purtroppo senza successo. Per i Vigili del fuoco invece il compito di recupero il corpo dello sfortunato centauro. Tutto è al vaglio dei carabinieri che dovranno accertare le cause dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 22:38

