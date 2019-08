Trovato morto il 23enne disperso in mare a Jesolo a Caserta annega un 22enne

È stato trovato morto alle 8.30 di questa mattina il 23enne disperso in mare da ieri, al largo della Torretta 17 di Jesolo , in provincia di Venezia , dopo un tuffo con gli amici dal pedalò . Il corpo del giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno caricato su un'imbarcazione e portato al Cavallino, dove è stato preso in consegna dal personale del 118.