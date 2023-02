Italiano di 45 anni arrestato in Germania: «Ha ucciso due persone a coltellate». Fermato davanti a una casa in fiamme

Un italiano di 45 anni è stato arrestato a Stoccarda con l'accusa di omicidio. Avrebbe ucciso a coltellate due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 53, riporta il quotidiano Bild. È stato fermato di fronte a un’abitazione in fiamme nel quartiere di Feuerbach.

Armato con due coltelli

L'uomo era armato con due coltelli e impediva l'accesso nella casa in fiamme ai vigili del fuoco. La polizia è intervenuta e ha immobilizzato il presunto omicida. Alla domanda sull'identità del sospettato, che stando alla Bild è un italiano di 45 anni, la polizia ha risposto: «Non possiamo confermare nulla, neppure la nazionalità». Non è neanche chiaro per ora quale fosse il rapporto fra le due vittime e il fermato, ha aggiunto il portavoce. Le due vittime, un uomo di 32 anni e una donna di 53, sono state estratte dai soccorritori dalla casa incendiata, ma sarebbero morte in ospedale.