Braccio destro incastrato nel macchinario, infortunio sul lavoro in una vetreria di Santarcangelo

SANTARCANGELO - Stava tagliando una lastra di vetro e il braccio destro gli è rimasto incastrato nel macchinario. Infortunio sul lavoro questa mattina a Santarcangelo. L'operaio, 49 anni, è stato portato d'urgenza all'ospedale "Bufalini" di Cesena.

Medicina del lavoro in azione

L'infortunio è avvenuto alle 8 in una vetreria. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. In azione anche la Medicina del lavoro. Una volta liberato dal macchinario, l'uomo è stato stabilizzato e portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.