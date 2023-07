Infermiera fa sesso in auto con un suo paziente, lui ha un malore ma lei si rifiuta di chiamare l'ambulanza. Poi, il dramma

Il partner ha un infarto mentre fanno sesso e lei, infermiera, si rifiuta di chiamare un'ambulanza. Penelope Williams è stata licenziata dal suo lavoro presso il Betsi Cadwaladr University Health Board dove era infermiera in un'unità di emodialisi renale. Nell'ottobre 2019 ha iniziato una relazione con un paziente in dialisi, i due si frequentavano da più di un anno quando è successa la tragedia.

La tragedia

Nel corso di un rapporto sessuale, particolarmente focoso, l'uomo ha avuto un infarto ma l'infermiera si è rifiutata di chiamare i soccorsi per paura che la loro relazione venisse scoperta. Penelope decise di chiamare un collega che ha effettuato le manovre di rianimazione e ha poi chiamato l'ambulanza, ma era trascorso troppo tempo e per il partner dell'infermiera non c'è stato nulla da fare.

Le accuse

Nel corso delle indagini la donna aveva dichiarato di essere stata contattata tramite Facebook dal paziente che le avrebbe detto che non stava bene, ma poi è emersa la verità.

L'infermiera è stata sospesa per 18 mesi e licenziata dall'ospedale.

La donna è stata giudicata colpevole di aver avuto una relazione intima con il paziente, di aver comunicato con il paziente tramite Facebook e di aver incontrato il paziente al di fuori dell'ambiente di lavoro senza prestargli adeguato soccorso.