Schianto in moto Domenico muore dopo due anni di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era rimasto coinvolto in un gravedi moto, due anni fa, a L'Aquila ), paese della fidanzata. Ieri è morto, 25 anni, un ragazzo di Torano, frazione di Borgorose. Da allora aveva combattuto il male con coraggio e assistito dai familiari e dalla sua fidanzata. Il drammatico episodio accadde durante la festa di Candelecchia, nel 2017, e si trovava sulla moto da cross quando cadde pesantemente a terra e riportò gravissime lesioni da rimanere paralizzato.Secondo la ricostruzione dei carabinieri il 25enne stava provando la moto proprio davanti al Santuario e perse il controllo. Venne trasferito d’urgenza nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Salvatore all’Aquila, dove Domenico entrò in coma. Il ragazzo, dopo essere successivamente uscito dal coma, era comunque rimasto paralizzato quasi completamente. Il suo stato di salute, pesantemente compromesso dall’incidente del 2017, non era mai migliorato, tanto che Domenico da allora è rimasto sempre ricoverato, in strutture specializzate, ma senza mai guarire. Negli ultimi giorni la situazione si era aggravata ulteriormente e solo ieri, dopo più di due anni di ricovero, è deceduto.