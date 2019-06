Si fermano per soccorrere auto in panne e vengono falciati da un suv: 2 morti

CUNEOe quattro feriti. È questo il terribile bilancio dell'stradale avvenuto ieri notte a Cuneo . Le auto coinvolte nello scontro sono tre: poco dopo la mezzanotte, una coppia di venditori di gelati di Carmagnola si è fermata in una semicurva della strada Reale per un'avaria.In soccorso si sono fermati un ragazzo, rimasto all'interno dell'auto, ed un'infermiera, scesa per dare aiuto. Secondo quanto ricostruito finora dalle autorità, un Suv con a bordo una coppia con un bambino, non si è accorto dell'auto in panne in mezzo alla strada e si è schiantato contro il carretto. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Savigliano, che stanno procedendo con i rilievi e gli accertamenti.Una delle due vittime è l'infermiera del 118 di Bra (Cuneo), 47 anni, mentre l'altro è il commerciante di gelati Carmagnola (Torino), 49 anni.