Incidente a Canazei, pulmino esce di strada e finisce nella scarpata: sei feriti, tre in codice rosso. C'è anche un bambino

Incidente oggi a Canazei. Pulmino esce di strada e finisce nella scarpata. Sei passeggeri sono rimasti feriti, tre dei quali sono in condizioni gravissime. Ferito anche un bambino. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30, sulla SS242 che dalla valle di Fassa, in Trentino, porta in val Gardena, in Alto Adige.

Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Cavalese ci sono anche ambulanze, i vigili del fuoco volontari della zona, il soccorso alpino e tre elicotteri di soccorso. L'intervento è in corso.