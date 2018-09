Tradita dal ragazzo, lo scopre su Twitter e guadagna 1700 dollari: ecco come

di Alessia Strinati

Scopre il, ma questa notizia le cambia la vita. «Cara Hannah, studentessa di infermeria di Dallas, ho sentito il tuo ragazzo stamattina al chiosco di tacos parlare di quante volte ti ha tradito da quando è tornato alla Baylor… fa schifo, mollalo». Così @alexxiisj ha scritto in rete e immediatamente sul social è scattato ilIl messaggio è poi arrivato ad Hannah LeBeau che ha scoperto, come fosse stato un fulmine a ciel sereno quello che il suo uomo le faceva. @alexxiisj ha spiegato di essere rimasta molto turbata dalle parole del ragazzo e dal modo in cui si era riferito alla sua donna, così ha voluto che lei sapesse per aprire gli occhi e continuare la sua vita senza una persona così cattiva al suo fianco.Hannah ha deciso di non perdersi d'animo e a anziché deprimersi, ha sfruttato questo momento di popolarità lanciando una sorta di raccolta fondi per pagarsi gli studi riuscendo nel suo scopo. La ragazza ha replicato al tweet: «L’ho lasciato. Vorrei solo dire che se meno della metà di voi mi donasse un dollaro potrei ripagare i miei debiti universitari». Il web a quel punto si è mobilitato e con piccole offerte è riuscita a raggiungere i 1700 dollari necessari per estinguere il debito universitario. Non tutti i mali vengono per nuocere.