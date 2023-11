Proposta di matrimonio diventa un incubo: «Il tradimento davanti a migliaia di persone, due anni e 10mila euro di terapia per uscirne»

Sono tante le persone che sognano la proposta di matrimonio perfetta e più romantica possibile: in un posto magico, nel momento meno aspettato e con le parole più dolci. Alcuni fortunati ottengono esattamente ciò che desiderano, mentre altri ci vanno così vicini da pensare di aver finalmente afferrato il proprio sogno per poi vederselo sfuggire tra le dita.

Per Tiffany, in quella giornata al parco divertimenti in compagnia del ragazzo, il sogno si è trasformato improvvisamente nel suo peggiore incubo. Così, il suo principe azzurro si è rivelato il cattivo della favola proprio nel momento in cui si è deciso a farle la proposta di matrimonio. Nonostante il momento sia passato, la donna ammette: «Mi ci sono voluti due anni e 10mila euro di terapia per sentirmi meglio».

Vediamo cos'è successo.

«Mi veniva da vomitare»

Tiffany Maldonado ha pubblicato su TikTok un video in cui mostra il suo cuore spezzato e spiega in che modo si è ridotto in quel modo.

L'inizio della sua storia sembra proprio ricalcare le prime pagine di una favola: «Ero disperatamente innamorata di quest'uomo. Un giorno ha deciso di farmi una sorpresa e portarmi a Orlando al parco divertimenti per divertirci un po'».

A un certo punto, lui le dà il telefono e le chiede di riprenderlo mentre partecipa a un gioco in più fasi all'interno di uno stadio, pieno di visitatori e curiosi di assistere alle performance dei partecipanti: «Voglio che tu veda bene ciò che succederà», le ha detto il ragazzo. Tiffany, da parte sua, è al settimo cielo: «Ho pensato "Oh mio Dio, che cosa carina!"».

Effettivamente, l'uomo vince la competizione e Tiffany afferma: «Sono lì a riprendere tutto con il suo cellulare, come mi aveva chiesto. Sono emozionata e fiera del mio uomo e poi... una serie di messaggi cominciano a comparire sullo schermo, uno dopo l'altro. Erano della sua amante». La donna spiega che la relazione era andata avanti per tutta la durata della loro frequentazione e che probabilmente quella mattina stessa lui aveva scritto all'amante per chiudere dato che avrebbe proposto a Tiffany di sposarlo.

Evidentemente, l'amante (anch'essa sposata, ci tiene a precisare la donna) non ha reagito particolarmente bene alla chiusura e ha iniziato a inondare l'uomo di messaggi e insulti. Tutto ciò accadeva mentre Tiffany stava riprendendo il suo lui che dal maxi schermo, di fronter all'intera platea di spettatori, le chiedeva di sposarlo: «Mi è caduto il cuore dal petto, volevo vomitare. Sono seduta tra la folla, centinaia e centinaia di persone, forse migliaia, e cerco disperatamente di non far tremare le mani e continuare a riprendere mentre lui fa la proposta».

Tiffany si sente morire dentro, ma mantiene una faccia impassibile e si defila, uscendo dallo stadio per aspettare l'uomo fuori. Appena esce, «corre ad abbracciarmi e mi dice che mi ama. Poi mi fa di nuovo la proposta, guardandomi negli occhi questa volta, non dal maxi schermo». Ma lei non vuole fare scenate, così lo trascina al ristorante più vicino e gli dice ciò che ha visto e letto. Lui non prova nemmeno a negare, ma cerca di dirle ciò che pensa lei voglia sentirsi dire.

Però, non è abbastanza: «Per mezz'ora ha provato a convincermi, io ero su un altro pianeta. Alla fine le uniche parole che sono riuscita a dirgli sono state "Tesoro, questo diamante da due carati non è lontanamente abbastanza».