Chiede alla fidanzata di sposarlo sott'acqua ma muore mentre riemerge

Chiede alla susotto l'acqua, ma poco. La proposta di matrimonio dell'americano Steven Weber è finita in. L'uomo si era immerso, durante una vacanza in Tanzania insieme alla sua compagna Antoine Kenesha, e proprio mentre era in acqua ha mostrato alla donna un foglio in cui le chiedeva di diventare sua moglie.Antoine ha postato il video e alcune foto su Facebook, mostrando a tutti uno dei momenti più felici della sua vita e accompagnandolo dalla didascalia "yes, yes, yes". Nella risalita però Steven ha avuto un problema ed è morto mentre provava a tornare a galla. «Non sei mai emerso da quelle profondità, quindi non hai mai sentito la mia risposta, Sì! Sì! Un milione di volte, sì, ti sposerò !!».Subito dopo aver mostrato il foglio, l'uomo ha estratto dalla tasca del costume da bagno un anello e poi è scomparso dal vetro, per riemergere e sentire la risposta della sua fidanzata. La donna che lo aspettava per potergli dire l'atteso e desiderato sì però è passata dall'immensa gioia al dolore più profondo, quando ha appreso che il suo compagno era morto.