Belen, i nomi delle 12 corna di Stefano De Martino: «Due le donne famose con cui mi ha tradito»

Da mesi si parla delle "corna" che hanno messo fine alla storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tanto che i presunti tradimenti dell'ex ballerino di Amici sono piuttosto chiacchierati online. Stavolta, a parlarne direttamente è stata la showgirl argentina, ospitata da Mara Venier durante l'ultima puntata di Domenica In. Nel salotto domenicale di Rai Uno, infatti, ha fatto riferimento a "12 corna" e a "due donne famose" con le quali il conduttore napoletano l'avrebbe tradita. Di chi si tratterà mai? Cosa ha rivelato davvero Belen?