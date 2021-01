Milano, cede la grata del centro commerciale: due persone volano nel vuoto, gravissime

Due uomini gravissimi a Milano: sono precipitati nel vuoto per diversi metri a causa del cedimento di una grata di aerazione, di un parcheggio sotterraneo, davanti - secondo quanto riferito dal 118 e dai carabinieri - a una sede di un centro commerciale Mediaworld alla estrema periferia est di Milano.

È accaduto sabato sera verso le 19,40. Le loro condizioni sono serie. L'edificio è fra la via Pitteri e la via Caduti di Marcinelle, zona Rubattino est di Milano, vicino alla tangenziale. I due uomini sono caduti per diversi metri: il più grave, di 34 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda; l'altro, che ha 31 anni, è ora al San Raffaele in codice giallo. I militari dell'Arma stanno accertando l'esatta dinamica dell'accaduto.

