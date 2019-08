Incidente sul Grand Combin, morti due italiani: «Travolti da una scarica di sassi»

La cordata formata dalla guida e dalla vittima era partita nella notte dalla Cabane di Valsorey. L'incidente si è verificato sotto il Colle Meitin, a circa 3.500 metri di quota, in una ripida zona di misto. Oltre ai due sono stati coinvolti nell'incidente anche tre olandesi, due dei quali sono rimasti feriti e il terzo è illeso. Daricou aveva riportato un politrauma ed era giunto in ospedale in condizioni disperate.