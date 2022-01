Germania, studente apre il fuoco nell'università di Heidelberg ferendo 4 persone e si toglie la vita

HEIDELBERG - Un uomo armato di fucile ha fatto irruzione nel campus universitario di Heidelberg, nel Sud della Germania, e ha aperto il fuoco nell'aula magna ferendo diverse persone. L'uomo, fa sapere la polizia, è morto. Secondo quanto riportato da "Bild", si sarebbe tolto la vita dopo l'attentato.

APPROFONDIMENTI ENEGO Gita sul sentiero con moglie e amici, escursionista di 57 anni si...

Le forze dell'ordine sono intervenute impiegando un grosso numero di risorse. Transennata tutta l'area di Neuenheimer Feld. Al momento sarebbero quattro le persone ferite. L'università nel frattempo ha inviato una mail ai suoi studenti chiedendo di non avvicinarsi all'istituto.

Sarebbe uno studente l'aggressore dell'università di Heidelberg, morto suicida secondo le prime ricostruzioni, dopo aver aperto il fuoco e ferito diverse persone all'interno di un'aula. Il giovane non avrebbe agito per motivi politici o religiosi, secondo fonti delle forze di sicurezza citate dalla Dpa. Sarebbe stato in possesso di diverse armi. Nessuna informazione è stata fornita sull'identità dell'aggressore dalla polizia, che non ritiene vi fossero complici.

#Heidelberg: Großeinsatzlage im #NeuenheimerFeld; mehrere Verletze.

Polizei und Rettungskräfte mit starken Kräften vor Ort! Wir halten Euch auf dem Laufenden, sobald Näheres bekannt ist! pic.twitter.com/uS4ZDiB7ZK — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022

Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA