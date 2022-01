Gita sul sentiero con moglie e amici, escursionista di 57 anni si accascia e muore

ENEGO - Verso le 14.15 di oggi, domenica 23 gennaio, il 118 di Vicenza è stato allertato per un escursionista colto da malore, mentre con la moglie e alcuni amici si trovava sulla Piana di Marcesina, lungo il sentiero che porta verso Val Maron, a un chilometro circa di distanza dal Rifugio Marcesina. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Treviso emergenza, atterrato a venti metri dal gruppo impegnato nel tentativo di rianimare S.S., 57 anni, di Villorba (Tv). Equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso sono subentrati nelle manovre, proseguite per oltre 40 minuti, finché purtroppo al medico non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo. La salma è stata quindi trasportata a valle dall'elicottero. Due motoslitte del Soccorso alpino di Asiago sono arrivate fino a Val Maron per andare incontro ai compagni dell'escursionista, rientrati assieme ai Carabinieri di Enego.



