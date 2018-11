I genitori non gli cambiano il pannolino per settimane bimbo muore di dermatite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore per unadopo che i genitori lasciano deiper settimane. Sterling Koehn. del Mississipi, è morto a solidopo che i genitori per 2 settimane non gli hanno cambiato il pannolino. Le feci e l'urina hanno dato origine a dei vermi che hanno causato una brutta iritazione cutanea e un'infezione che per il bambino è stata fatale.A lanciare l'allarme sono stati degli amici della coppia che hanno notato il bambino circondato da insetti, Quando i medici lo hanno visitato parte della pelle si è staccato con il pannolino, è stato tentato l'impossibile per salvarlo ma quella che era iniziata come comune dermatite da pannolino in realtà è diventata fatale. Gli amici della coppia sapevano che lui aveva una bimba di 2 anni che viveva insieme alla coppia ed era ben curata, ma alcuni di loro non erano nemmeno a conoscenza che avesse un secondo figlio.Pare che la coppia avesse problemi di tossicodipendenza, il che spiega lo stato di abbandono in cui si trovava il neonato. Il bambino di trovava anche in grave stato di malnutrizione ed era disidratato. Adesso i genitori rischiano fino a 20 anni di carcere.