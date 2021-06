In casa tre adulti, nessun bambino e un pannolino: è pieno di cocaina. Salvato dall'overdose e denunciato

FANO - Un pannolino in una casa con tre adulti e nessun neonato. La cocaina era lì. E’ stato convalidato l’arresto di un 40enne di Fossombrone residente a Fano, disoccupato, trovato in overdose in casa. A dare l’allarme sarebbero stati un uomo e una donna che erano in casa con lui.

L’uomo si era iniettato un mix di cocaina, eroina e un farmaco a base di benzodiazepine. E’ stato quindi portato in pronto soccorso e rianimato. Ma a casa i carabinieri hanno trovato un pannolino: un po’ strano visto che di bambini non c’era traccia. Così lo hanno aperto e hanno trovato all’interno 25 grammi di cocaina. E’ scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna che era con lui avrebbe detto di aver consumato la droga offerta dal padrone di casa. Le indagini proseguono per la definizione dei ruoli. Ieri l’arresto è stato convalidato.

