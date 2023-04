Diletta Leotta, prove da mamma a Felicissima Sera: «Come si cambia il pannolino?»

Diletta Leotta in versione mamma alle prime armi a Felicissima Sera. La giornalista, che ha da poco annunciato di essere incinta per la prima volta del compagno Loris Karius, è stata ospite speciale del duo comico Pio e Amedeo al timone dello show di Canale 5.

I due conduttori ne hanno approfittato per chiedere alla Leotta alcuni dettagli sulla gravidanza e la scena è tutta da ridere.

Diletta Leotta in versione mamma

Diletta Leotta ha accettato la sfida posta da Pio e Amedeo e ha provato a simulare il cambio di un pannolino a un finto bambino. Nello studio di Felicissima Sera sono entrati tutit gli "attrezzi" necessari: un passegino, un fasciatoio, un bambolotto e ovviamente un pannolino pulito. La giornalista ha indossato una vestaglia color rosa ed è passata all'azione.

Com'è dunque svegliarsi in piena notte per il pianto del neonato? Questo è il piano di Diletta Leotta: alzarsi e correre verso il bambino, prenderlo e portarlo sul fasciatoio. A questo punto, la giornalista ha provato a cambiare il pannolino al bambolotto ma era chiaramente in difficoltà.

«Dovete insegnarmi, non so come si fa», ha esclamato Diletta Leotta, in preda al panico, a Pio e Amedeo che nel frattempo osservavano la giornalista provando a darle qualche consiglio.

Poi, la Leotta è riuscita a risolvere la situazione placando il pianto per bebè.

Lavoro (perfettamente) riuscito.