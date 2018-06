Gli abiti dei fumatori "dannosi" quanto la sigaretta Ecco cosa è stato scoperto

di Alessia Strinati

fa male, questa ormai è cosa nota. Il fumo nuoce particolarmente alladei, motivo per cui spesso genitori e parenti evitano di fumare vicino a loro, o in stanze in cui sono presenti, ma questa precauzione potrebbe non essere sufficiente. Glidi chi fuma, infatti, sono intrisi di nicotina, e questo basterebbe per creare problemi di salute.Come spiega Manuela Martins-Green della University of California a Riverside, una camicia di cotone è un vero assorbi-fumo. Prendere in braccio un bimbo o abbracciarlo dopo aver fumato, anche all'aperto, potrebbe comunque esporre il piccolo ai danni della nicotina. Stessa cosa accade su tende e divani, se si fuma in casa, soprattutto se non si lascia ben arieggiare l'ambiente, la nicotina permea nei tessuti e continua ad essere inalata da tutti gli abitanti della casa.Questo tipo di fumo passivo è definito "fumo di terzo ambiente", ma è altrettando dannoso e cancerogeno. Se proprio non si può fare a meno di smettere si consiglia di mettere a lavare gli indumenti con cui si è fumato prima di entrare a contatto con i bimbi.