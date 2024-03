Fugge dalla polizia in scooter e si scontra con un'auto: morto l'uomo alla guida, grave il figlio 13enne

Dramma ad Anzio, Roma. Un 49enne muore schiantandosi con il suo scooter contro un'auto per sfuggire alla Polizia. La vittima è un uomo di nazionalità bulgara, deceduto sul colpo. Ferito un ragazzo in sella al mezzo con lui, ora ricoverato all’ospedale riuniti di Anzio e Nettuno.

Cosa è successo



L'inseguimento e poi lo scontro sono avvenuti nel pomeriggio all’incrocio tra via Lampedusa, via Comastri e via Ponserico. In fuga su uno scooter - insieme al figlio - l'uomo ha bruciato uno stop scontrandosi violentemente con un'auto.

Sbalzato dalla sella del motorino il conducente, il 49enne, è morto sul colpo. Grave il figlio 13enne trasportato in ospedale.

L'inseguimento

La fuga dei due è cominciata intorno alle 14:00 di giovedì 14 marzo a Nettuno quando lo scooter con a bordo padre e figlio non si è fermato all'alt imposto da una volante del commissariato Anzio-Nettuno. Poi l'inseguimento e lo scontro con un'auto, pare guidata da una donna.

Le indagini



Sul posto la Polizia del commissariato di Anzio e i Carabinieri della stazionedi Nettuno che stanno svolgendo i rilievo per ricostruire tutta la dinamica del fatto.