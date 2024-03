Incidente in A14, schianto tra due auto tra Ancona Sud e Porto Recanati. Coda tra Pedaso e Grottammare per i cantieri

LORETO – Incidente e code in A14. L'ennesimo schianto è avvenuto attorno alle 17 nel tratto tra Ancona Sud e Porto Recanati, in direzione Pescara.

La coda

Si sono scontrate due auto, sul posto il 118, i vigili del fuoco e il personale della polizia stradale. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 239. Subito si sono formati rallentamenti e ora Società Autostrade segnala una coda di un chilometro.

I disagi per i cantieri

La situazione si è fortunatamente risolta poco dopo un'ora. Permangono, invece, i disagi lungo il tratto autostradale marchigiano. Alle 18 sono segnalati 2 km di coda tra Pedaso e Grottammare, in direzione Taranto, a causa dei lavori in corso. E di 1 km in direzione nord tra San Benedetto e Pedaso.