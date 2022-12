Due ragazze di 20 anni morte in un incidente nella notte: l'auto si schianta contro un albero

Due ragazze di 20 anni sono morte questa notte in un incidente auto. La vettura su cui viaggiavano è finita contro un'albero, come riportano i vigili del fuoco del del distaccamento di Anzio che sono intervenuti. La tragedia è avvenuta alle ore 01:20 circa di questa notte.

Ragazze morte in un incidente ad Anzio, la dinamica

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. L'auto é stata trovata da una pattuglia di Carabinieri della Tenenza di Ardea che in transito l'ha notata. I militari non escludono che abbiano fatto tutto da sole.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere due ragazze ventenni decedute nell'impatto. Sul posto Carabinieri e 118 per quanto di loro competenza. Non ci sono foto a riguardo.