Focolaio a Forlì dopo un viaggio parrocchiale: 40 minori positivi, 131 persone in isolamento

Focolaio covid in provincia di Forlì, a Modigliana. Oltre un centinaio le persone finite in isolamento dopo che circa quaranta giovani sono risultati positivi al rientro da un viaggio parrocchiale in Val D'Aosta. I ragazzi, tutti minorenni, secondo quanto riporta la stampa locale, hanno viaggiato in pullman insieme e al rientro hanno avuto contatti con parenti e amici facendo così salire a 131 le persone in isolamento fiduciario.

Focolaio Modigliana, il sindaco: «Casi asintomatici»

«La situazione non va sottovalutata» per il sindaco della cittadina romagnola, Jader Dardi, il quale su Facebook fa un appello a tutti affinché rispettino le disposizioni per contenere la diffusione. I casi positivi sarebbero non gravi e in prevalenza asintomatici. Il 31 luglio Jardi diceva: «La comunicazione che ho appena ricevuta parla di 5 positivi che portano complessivamente ad una ventina le persone attualmente positive, ma sono 106 le persone dichiarate in isolamento fiduciario. Un numero altissimo, in considerazione dei tanti contatti avuti con amici e parenti. Le decine di tamponi che sono stati effettuati ieri mattina hanno dato tutti esito negativo, tutte le persone erano già state vaccinate e questo elemento contribuisce certamente a mitigare la situazione».

