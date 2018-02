Spaventosa esplosione nell'armeria â€‹della questura Muore una persona

di Cristiana Mangani

Un incendio è scoppiato un paio di ore fa in questura a Firenze, in via della Fortezza. Il fuoco e le fiamme si sono diffuse all'interno della caserma Fadini. Ma subito dopo le persone che abitano nella zona hanno sentito diverse esplosionio, perché sarebbe coinvolta l'armeria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la via è stata chiusa. Non è stato reso noto ancora ufficialmente ma lo scoppio avrebbe causato il ferimento, se non la morte di almeno una persona.Gli investigatori stanno cercando di capire che cosa abbia provocato l'incendio. I locali interessati sono quelli dell'armeria.Per questo sono state chiaramente udite diverse esplosioni innescate proprio dal fuoco e dal calore. I vigili stanno cercando di contattare uno degli artificieri che si trovavano all'interno dei locali attaccati dal fuoco.