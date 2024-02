Esplosione a Terracina, crolla una villetta: almeno 5 feriti, alcuni in gravi condizioni

Esplosione in una villetta di Terracina. Secondo la prima ricostruzione, una bombola del gas è scoppiata provocando il ferimento di almeno 5 persone. L'episodio è avvenuto poco dopo le 19 in via Ponte di Ferro, nella zona periferica della città.

Cosa è successo

La villetta è parzialmente crollata in seguito alla forte esplosione. I soccorritori dei vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere le macerie, al momento risultano 5 i feriti, alcuni dei quali sarebbero in condizioni gravi. Si tratta di due nuclei familiari.

Oltre ai vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'esplosione anche le ambulanze del 118 e i carabinieri.