Filo spinato ad altezza d'uomo sul sentiero due ciclisti rischiano la vita

di Vittorino Bernardi

SCHIO - A distanza di 10 mesi è tornato l‘da ignoti delinquenti tra due alberi lungo un sentiero nei boschi nella località montana, frequentato da ciclisti e appassionai di moto. Teso all’altezza del collo il filo spinato può rivelarsi una trappola mortale per chi ci sbatte contro.Hanno rischiato grosso i due amici di Schio L. P. e C. C. che domenica in escursione in mountain bike hanno notato all’ultimo metro la trappola. Passato lo spavento hanno girato un video che postato sulla pagina Facebook “Tretto emozioni da vivere” è ormai virale. Tolto il filo spinato e messo in sicurezza il sentiero i due hanno così commentato. «Ecco, qualche bastardo ha pensato di tiare il filo spinato sul Cerbaro, complimenti! Scampato pericolo per miracolo: del filo spinato all'altezza del collo non può arrivare anche ad uccidere. Pazzesco». I due episodi dello scorso anno hanno prodotto altrettante denunce contro ignoti, senza risultato sull'identità dell'autore. La mano che ha teso domenica il filo spinato potrebbe essere la stessa dello scorso giugno.