Filippo Turetta sarà interrogato domani dal pm. Stavolta potrebbe parlare. Elena Cecchettin: «Nessun commento mi tocca»

Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà interrogato domani - 1 dicembre - dal pm Andrea Petroni. Il giovane potrebbe decidere stavolta di parlare davanti agli inquirenti mentre era rimasto in silenzio in occasione dell'interrogatorio di garanzia con il Gip.

«Grazie per le parole d'affetto. Comunque non preoccupatevi, che le parole sui giornali e commenti non mi toccano. Sono solo conspiracy theories. So cosa pensa chi mi vuole bene, e prima di tutti c'era Giulia». È l'ultimo messaggio, pubblicato pochi minuti fa in una “storia” su Instagram, da Elena Cecchettin, abbinato all'immagine di un fiore.