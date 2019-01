Spaccia a 18 anni, mamma denuncia e lo fa arrestare dai carabinieri

di Cesare Arcolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOREGGIA/PIOMBINO - «Tu vendi droga, avviso i carabinieri e ti faccio arrestare». Mamma coraggio, dopo aver scoperto che il figlio diciottenne deteneva in casa dosi di sostanza stupefacente, ha perso la pazienza e ha contattato il 112. Nei guai è così finito un diciottenne di Loreggia, Alessandro Rubin, che è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La situazione andava avanti già da qualche tempo. Poco alla volta i sospetti della madre hanno trovato le conferme.