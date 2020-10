Fermato dalla polizia senza mascherina, prende a calci e pugni gli agenti: arrestato

NAPOLI - Era stato sorpreso dalla polizia a camminare per strada senza rispettare l'obbligo di mascherina. Invitato a indossarla dai poliziotti, di tutta risposta ha preso a calci e pugni gli agenti. È accaduto ieri sera a Napoli, lungo la via Circumvallazione Esterna, nella zona di Scampia.

Il fermato è un 32enne serbo, con precedenti. L'uomo non solo si è rifiutato di indossare la mascherina, ma anche di fornire i documenti alla richiesta degli agenti del commissariato di Scampia. I poliziotti hanno tentato di fermarlo ma l'uomo ha iniziato a sferrire calci e pugni, prima di essere bloccato. L'uomo è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, oltre ad essere stato multato per aver violato le misure anti-Covid.

