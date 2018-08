Eutanasia per due bambini di 9 e 11 anni: «I più giovani mai sottoposti alla pratica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano solo, ma le probabilità di sopravvivere alle malattie che li avevano colpiti erano pari a zero, così, insieme alle loro famiglie hanno scelto di. Due bambini belga possono essere considerati i più giovani in assoluto ad aver fatto ricorso alla morte assistita.Il Belgio è l'unico paese al mondo che consente ai minori di poter praticare l'eutanasia, legale sì in altri paesi, ma prevista solo per i maggiorenni. Come riporta l' Independent le morti risalgono rispettivamente al 2016 e al 2017 ma sono emerse solo in questi giorni in un rapporto del CFCEE, la commissione che regola l'eutanasia nel paese.In questi casi il medico deve accertare che la malattia del minore è fonte di grandi sofferenze per il soggetto e inguaribile. Poi il ragazzo o la ragazza deve mettere per iscritto le sue volontà che vengono esaminate da degli psichiatri che stabiliscono che non ci sono influenze da terzi e ovviamente approvate dalla famiglia, nel caso in cui questa si opponga, infatti, non si può procedere alla pratica.