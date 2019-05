Europee, Renzi partecipa con un video al lancio della campagna di En Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex premier Matteo Renzi compare in un video trasmesso durante il meeting organizzato dalla listaRenaissance a Strasburgo. L'evento, una mega convention politica che riunisce dodici partiti europei alleati di EnMarche nel prossimo Europarlamento, è presentato da Sandro Gozi, l'ex sottosegretario con delega agli Affari europei candidato in Francia alle prossime elezioni europee nella lista sostenuta dal presidente francese, Emmanuel Macron.Renzi è apparso in un video realizzato davanti a Palazzo Pitti «simbolo del Rinascimento di Firenze e dell'Italia, ma simbolo anche del Rinascimento dell'Europa, la grande sfida culturale e politica delle elezioni europee».Alla convention di Straburgo , che conclude una settimana in cui En Marche ha realizzato più di 2000 eventi, 52 incontri pubblici e la presentazione della lista Renaissance in una dozzina di regioni francesi, partecipano il primo ministro francese, Edouard Philippe, e i principali leader e i capilista dei partiti pro-Europa, come Guy Verhofstadt (capogruppo dell'Alde) e appunto Matteo Renzi in rappresentanza del Partito democratico.Tra i presenti anche altre voci europeiste come il primo ministro del Portogallo e segretario generale del PartitoSocialista, Antonio Costa, e l'ex premier francese durante la presidenza Chirac, Jean-Pierre Raffarin.L'obiettivo dei partecipanti è la creazione di un nuovo gruppo nel prossimo Parlamento europeo che risulti determinante nella creazione di nuove maggioranze, per fermare l'ascesa dei movimenti nazionalisti e rifondare l'Ue secondo i valori di libertà, progresso e protezione, aprendo all'interlocuzione con le forze socialdemocratiche, popolari e ambientaliste.