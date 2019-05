«L'Umbria vota Lega» Gaffe del Carroccio manifesti esposti a Urbino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino si trova nelle Marche non nell'Umbria. Ma l'assunto non sembra essere una certezza. Almeno per la Lega . Nella cittadina marchigiana sono infatti apparsi manifesti elettorali per le elezioni europee del 26 ammgio. La scritta recita: «L'Umbria vota Lega». Sul manifesto il voto di Matteo Salvini e quello della candidata per il collegio del Centro Italia Francesca Peppucci. Il post con l'immagine è apparso su "Un attimo di consapevolezza - di Andrea Grieco".«Stamattina la città di Urbino si è trovata tappezzata di manifesti con scritto "l'Umbria vota Lega". Urbino è una città delle Marche» si legge nel post che è diventato subito virale. Anche Alessia Morani, deputata del Pd, ha pubblicato la foto e ha scritto: «Questo è un manifesto elettorale della Lega che ho fotografato questa mattina ad Urbino. Nelle Marche Salvini ci dice che l’Umbria vota Lega. Verrebbe da dire “e chi se ne frega” ma non lo diciamo. Salvini fai una cosa: studia la geografia e poi torna nelle Marche!».Si tratta infatti della seconda gaffe targata Lega nella campagna elettorale per le elezioni europee. In uno degli ultimi video postati sulla pagina Facebook di Salvini, scorrono le foto del "Prima gli italiani tour" e nella didascalia viene indicato "Montefalco (Macerata)". Pecchato che la cittadina si ain provincia di Perugia.