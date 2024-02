Ucraina? No, Corsico. Palazzina sventrata da una esplosione: il drone riprende l'appartamento che non c'è più

CORSICO - Come una scena di guerra, come uno di quei filmati che arrivano dall'Ucraina. Esplosione in un appartamento al 6º piano di un palazzo a Corsico, in provincia di Milano: illese le due persone all’interno, condominio evacuato per precauzione.

La palazzina

Le immagini del drone fanno spavento. Dalle 11.30 cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro, intervento in corso per ripristinare le condizioni di sicurezza nell’edificio.