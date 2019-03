Grave lutto per il ministro Stefani: il papà morto in una gara in moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRISSINO - Tragedia in: il, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del Governo Conte, è morto improvvisamente oggi in una competizione motociclistica. Giovanni Stefani, di Trissino, dove ha una macelleria, lascia la figlia, un figlio e la moglie.Difficile descrivere l'amore tra padre e figlia, ma quando Erika Stefani venne nominata ministro nel 2018 difficile fu per il padre, a cui era molto legata, nascondere l'orgoglio. Intercettato dalla tv dietro al bancone della sua macelleria, papà Giovanni aveva confidato: «Quando è partita, vent’anni fa con la Lega, le ho detto: se vai bene, puoi andare anche a Roma. Però arrivare ministro, neanche nei più lontani sogni...».