Sofiane Loukar, malore in campo dopo un colpo alla testa: calciatore algerino muore a 30 anni

Il calcio algerino è sotto choc per la drammatica morte in campo di un giocatore, avvenuta durante una partita di seconda divisione che si disputava a Orano tra il team locale locale e l'Mc Saida. La vittima è Sofiane Loukar, 30 anni, capitano della squadra ospite. Secondo i media algerini, il giocatore ha riportato un trauma cranico a causa di uno scontro di gioco ed è stato portato a bordo campo. Poco dopo è tornato al suo posto ma una decina di minuti più tardi è crollato a terra, sembra per un attacco cardiaco. I soccorsi per rianimarlo sono risultati inutili. La partita è stata subito interrotta, con giocatori e pubblico sconvolti per l'accaduto.

💔 Le défenseur du Mouloudia Saida Sofiane Loukar est décédé après avoir été victime d’une crise cardiaque en plein match, face à l’ASM Oran en 2e division algérienne.



🙏🏾 ان لله وان اليه راجعون pic.twitter.com/x0BKKMQmUi — DZfoot (@DZfoot) December 25, 2021

La morte di Loukar segue di pochi giorni altri due drammi che hanno coinvolto calciatori, avvenuti rispettivamente in Croazia e in Oman. Nel primo caso, la vittima è un 23enne, Marin Cacic, che sabato scorso aveva perso conoscenza in allenamento a causa di problemi cardiaci. Finito in coma, Cacic è morto giovedì scorso, senza riprendere conoscenza, ha fatto sapere il suo club, il Nehaj Senj, della terza divisione croata. Quasi nelle stesse ore, in Oman, un attacco cardiaco ha colpito il 29enne Mukhaled Al-Raqadi, durante il riscaldamento prima della partita tra la sua squadra, il Muscat, e il Suwaiq. Portato in ospedale è deceduto dopo poche ore.

