Emanuele muore a 18 anni travolto da un'auto mentre tornava da una festa

è morto a 18 anni: il giovane pastore di, in provincia di Nuoro, è stato travolto e ucciso da un'auto mentre tornava a casa da festa di Carnevale.Emanuele è morto nel corso della notte, mentre faceva rientro a casa dopo una festa insieme ad un amico. L'auto, una Citroen condotta da un 22enne, lo ha travolto sulla Provinciale per la Caletta, trascinandolo per diversi metri sull'asfalto.L'amico di Emanuele Tancale ha immediatamente allertato il 118, purtroppo invano: il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Siniscola che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi etilometrici e il narcotest.Massimo riserbo da parte dell'Autorità giudiziaria sull'accusa al giovane autista. Il corpo del ragazzo, il più grande di tre fratelli che vivevano con i genitori a La Caletta, è stato restituito alla famiglia.