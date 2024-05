Caserta, si tuffa in piscina e muore durante una festa: la vittima aveva 15 anni. L'ipotesi di un malore

CASTEL VOLTURNO - Si è tuffato in piscina ed è morto. Un gioco finito in tragedia a Castel Volturno, in provincia Caserta, dove un 15enne di Capua è annegato nella piscina di in una struttura turistica di Pinetamare.

Choc nel Casertano: quindicenne si tuffa in piscina e muore durante una festa

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno, l'adolescente, residente a Capua, stava festeggiando un compleanno con alcuni amici.

Il gruppo faceva il bagno quando il 15enne si è tuffato insieme agli amici.

Gli altri sarebbero risaliti subito a galla, lui invece è rimasto sul fondo. Immediati gli interventi per riportarlo in superficie. il giovane è stato disteso sul bordo piscina e il bagnino di salvataggio della piscina ha provato a salvarlo con le pratiche di primo soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi più accredita al momento potrebbe essere quella di una congestione o un malore.

Il giovane è morto, provocando choc e disperazione tra gli amici.

Alla piscina pare che si accedesse con un biglietto. Sono in corso verifiche dei carabinieri circa la regolarità nella gestione della struttura così come vengono sentiti gli amici della vittima e i presenti all'incidente.