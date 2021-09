Eitan portato in Israele dal nonno: denuncia per sospetto rapimento del bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone

Il piccolo Eitan, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia della funivia del Mottarone, sarebbe stato portato in Israele dal nonno. E i media israeliani parlano di una denuncia alla polizia italiana per sospetto rapimento.

«Eitan ostaggio, torni in Israele». Scontro tra parenti per l'affido del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone

Funivia Mottarone, legale della famiglia di Eitan: «Quanto accaduto è non solo imprevedibile, ma per alcuni impossibile»

Eitan, sospetto rapimento

Eitan Biran, dunque, sarebbe stato portato dall'Italia in Israele in quello che i media israeliani definiscono un «sospetto rapimento» da parte dei parenti in Israele. Lo ha riferito la tv Kan secondo cui la custode legale del piccolo e zia paterna Aya Biran-Nirko, che vive a Pavia, ha presentato una denuncia alla polizia italiana affermando che «il bambino è stato rapito da suo nonno Shmuel Peleg».

La zia sconvolta e incredula

«Siamo sconvolti e increduli, non potevamo immaginare si arrivasse a tanto». Lo afferma all'ANSA l'avvocato Armando Simbari, che con Cristina Pagni e Massimo Sana assiste Aya Biran Nirko, zia e tutrice del piccolo Eitan. «Per ora posso soltanto dire che oggi pomeriggio il bimbo aveva un incontro con i famigliari materni e che non ha fatto ritorno all'orario stabilito a casa della zia, a Pavia», sostiene il legale.

Subito dopo l'incidente alla funivia del Mottarone, Eitan è stato affidato in prima istanza alla zia paterna Aya dal tribunale dei minori di Torino. E una volta dimesso dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino è stato accolto nella sua casa in provincia di Pavia, dove lunedì avrebbe iniziato la prima elementare.

I parenti materni del bambino, unico sopravvissuto al crollo della funivia in cui sono morte quattordici persone tra cui i genitori, il fratellino di due anni e due nonni, hanno spiegato di essere stati colti di sorpresa da queste decisioni e lo scorso agosto si sono rivolti ad un avvocato israeliano, Ronen Dlayahu, per chiedere l'adozione del bambino «affinché cresca in Israele - avevano detto - così come ardentemente desiderava sua madre, Tali».

La denuncia

Il suo attuale tutore legale, Aya Biran-Nirko, la sorella residente in Italia del padre di Eitan, Amit Biran, ha presentato una denuncia alla polizia italiana sostenendo che il bambino è stato rapito da suo nonno, Shmuel Peleg, riferisce Antonia Yamin di Kan, riporta il sito del quotidiano The times of Israel. Il giornale israeliano descrive nei particolari come il nonno abbia portato con sé il piccolo Eitan: insieme hanno lasciato la casa della zia stamani senza rincasare in serata. Poi, il nonno ha inviato un messaggio nel quale ha affermato che «Eitan è tornato a casa». Il viaggio di Eitan in Israele è stato reso possibile perché la famiglia Peleg ha continuato a detenere il passaporto israeliano del piccolo, contrariamente all'ordine del giudice italiano.

