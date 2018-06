Coppia trovata morta in casa: le forze dell'ordine cercano il figlio di lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via Longgo. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del figlio dell'uomo che avrebbe problemi psichici.A fare la scoperta è stato un altro figlio dell'uomo che, non ricevendo risposte, è andato a casa del padre, trovandolo morto così come la donna che conviveva con lui. Entrambi presenterebbero ferite da arma da taglio