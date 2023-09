Donna uccisa in strada con un colpo di pistola a Castelfiorentino (Firenze): si cerca il marito

Una donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino stasera, colpita da un'arma da fuoco. Sul posto stanno procedendo i carabinieri. Gli accertamenti sono all'inizio.

Le prime ipotesi

Tra le prime ipotesi al vaglio c'è quella di un caso di femminicidio. Note di ricerca sono state diramate su tutte le possibili vie di fuga in tutta la Val d'Elsa, tra Poggibonsi (Siena) e Empoli (Firenze).

Si cerca il marito

Secondo quanto appreso, si sta cercando di rintracciare il marito, che non risulta più convivente con la vittima. La donna è stata uccisa in via Galvani, una strada urbana ma periferica della cittadina.