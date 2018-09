Scompare dopo aver fatto credere al marito di dormire: «Chiunque sa parli»

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGOscompare il 6 aprile 2017 da una frazione di Occhiobello in provincia di. Abitava insieme al marito e al figlio e il giorno in cui ha fatto perdere le sue tracce ha lasciato nel suo lato del letto dei cuscini sotto le coperte. Per questo il marito non si accorge della sua scomparsa fino al giorno dopo. Al'appello della madre e del fratello.«Faccio un appello affinché chi abbia visto qualcosa si faccia vivo perché da quel giorno è una pena continua, non si vive più», dice la madre ai microfoni di canale 5. La donna aveva problemi di salute ed era claudicante. Il fratello pensa che possa essere nascosta da qualcuno. Ed è proprioad aver annunciato su Facebook che la trasmissione condotta da Barbara D'Urso avrebbe trattato il caso. «Ringraziando tutti coloro che in questi mesi ci sono stati vicini con il loro commovente affetto - si legge - volevo informare che oggi il programma tv Pomeriggio 5, in onda su Canale 5 dopo le ore 17, si occuperà della scomparsa da casa di mia sorella Ornella attraverso una diretta televisiva che sarà trasmessa dalla mia abitazione... grazie ancora di cuore per la vostra solidarietà...»La donna di 56 anni potrebbe essersi allontanata volontariamente. Al risveglio, all'indomani della scomparsa, sia il marito che il figlio, si sono accorti dell’assenza di Ornella, notando che mancavano sia le chiavi di casa sia il suo telefono cellulare, che già dalle prime chiamate risultava spento.